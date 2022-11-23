Железная дорога частично обесточена во многих регионах, в Киеве также остановлено движение кольцевой электрички

Детали

«В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру имеем обесточенные участки в столице, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской области. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы», - говорится в сообщении.

Движение кольцевой электрички в столице временно приостановлено.

«Просим пассажиров находиться в укрытиях непосредственно до посадки на поезд. Посадка продолжается в безопасном режиме через подземные переходы», - добавили в УЗ.