Железная дорога частично обесточена во многих регионах, в Киеве также остановлено движение кольцевой электрички
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены участки железной дороги во многих регионах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Укрзализныци.
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«В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру имеем обесточенные участки в столице, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской области. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы», - говорится в сообщении.
Движение кольцевой электрички в столице временно приостановлено.
«Просим пассажиров находиться в укрытиях непосредственно до посадки на поезд. Посадка продолжается в безопасном режиме через подземные переходы», - добавили в УЗ.