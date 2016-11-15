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Залізничники вивезли зі станцій та колій понад 17 тис.куб.м снігу — “Укрзалізниця”

Залізничники вивезли зі станцій та колій понад 17 тис.куб.м снігу — “Укрзалізниця”

Київ • УНН

 • 8515 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Вночі 4200 залізничників та більш ніж десять одиниць техніки очищали від снігу та криги залізничну інфраструктуру. В результаті робіт залізничники вивезли зі станцій та колій понад 17 тис.куб.м снігу. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

Зокрема, від снігових заметів очищено 6652 стрілочні переводи та майже 400 пасажирських платформ. Наразі пасажирські поїзди, як у далекому, так і у приміському сполученнях відправляються за графіком. Незначне відставання від графіка руху окремих поїздів не перевищує півгодини.
Для оперативного реагування на залізницях працюють штаби для боротьбі з негодою. Встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств.

У відомстві зазначили, що внаслідок снігопаду, який тривав з 13 по 14 листопада сніговий покрив у Тернополі сягнув 50 см, Шепетівці — 50 см, Сянках — 45 см, Жмеринці — 20 см.

Нагадаємо, залізничники підготували до зимової негоди 2883 пасажирські вагони та закупила 5,7 тис. тонн вугілля для обігріву пасажирських поїздів.

Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” не відмінила жодного поїзда через негоду.

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