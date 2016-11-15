Железнодорожники вывезли со станций и путей более 17 тыс. куб. м снега - "Укрзализныця"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ночью 4200 железнодорожников и более десяти единиц техники очищали от снега и льда железнодорожную инфраструктуру. В результате работ железнодорожники вывезли со станций и путей более 17 тыс. куб. м снега. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности, от снежных заносов очистили 6 652 стрелочных перевода и почти 400 пассажирских платформ. Сейчас пассажирские поезда, как в далеком, так и в пригородном сообщениях отправляются по графику. Незначительное отставание от графика движения отдельных поездов не превышает получаса.
Для оперативного реагирования на железных дорогах работают штабы по борьбе с непогодой. Установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий.
В ведомстве отметили, что в результате снегопада, который продолжался с 13 по 14 ноября снежный покров в Тернополе достиг 50 см, Шепетовке - 50 см, Сянках - 45 см, Жмеринке - 20 см.
Напомним, железнодорожники подготовили к зимней непогоде 2 883 пассажирских вагона и закупили 5,7 тыс. тонн угля для обогрева пассажирских поездов.
Как сообщал УНН, "Укрзализныця" не отменила ни одного поезда из-за непогоды.