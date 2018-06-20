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Залізнична аварія у Дніпрі: продовжується відновлення пристроїв енергопостачання

Київ • УНН

 • 8841 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У ході відновлення рейкошпальної решітки колії залізничники замінили близько 250 м колій. Про це повідомила прес-служба ПАТ "Укрзалізниця", передає УНН.

Так, близько 7:00 ранку залізничники завершили відновлення рейкошпальної решітки колії. Роботи проводилися всю ніч. У ході них замінили близько 250 м колій. Наразі продовжується відновлення пристроїв енергопостачання.

За словами в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, рух поїздів на ділянці буде відновлено вже сьогодні.

"Перед початком робіт з відновлення пошкодженої ділянки залізничники звільнили її від рухомого складу. Зокрема, дві цистерни з пальним під наглядом Державної служби з надзвичайних ситуацій було поставлено на колії. Жодних витоків пального не сталося", – зазначили в "Укрзалізниці".

Також зазначено, що залізничники виявили демонтовані злочинцями деталі залізничної інфраструктури, які були приховані неподалік від місця злочину.

Нагадаємо, сходження 11 вагонів та локомотиву вантажного потяга сталося 19 червня на залізниці у Дніпрі. Внаслідок інциденту постраждалих та загиблих немає. У ПАТ "Укрзалізниці" зазначили, що інцидент стався через крадіжку злодіями болтів та скріплень колії. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 277 КК України. 

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