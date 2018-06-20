Железнодорожная авария в Днепре: продолжается возобновление устройств энергоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В ходе восстановления рельсошпальной решетки пути железнодорожники заменили около 250 м путей. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", передает УНН.
Так, около 7:00 утра железнодорожники завершили восстановление рельсошпальной решетки пути. Работы проводились всю ночь. В ходе них заменили около 250 м путей. Сейчас продолжается восстановление устройств энергоснабжения.
По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, движение поездов на участке будет восстановлено уже сегодня.
"Перед началом работ по восстановлению поврежденного участка железнодорожники освободили ее от подвижного состава. В частности, две цистерны с горючим под наблюдением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были поставлены на рельсы. Никаких утечек горючего не произошло", - отметили в "Укрзализныце".
Также указано, что железнодорожники обнаружили демонтированые преступниками детали железнодорожной инфраструктуры, которые были скрыты неподалеку от места преступления.
Напомним, восхождение 11 вагонов и локомотива грузового поезда произошло 19 июня на железной дороге в Днепре. В результате инцидента пострадавших и погибших нет. В ПАО "Укрзализныци" отметили, что инцидент произошел из-за кражи ворами болтов и скреплений пути. По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 277 УК Украины.