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Залиште авто вдома: завтра в Києві та Одесі очікують снігопади

Залиште авто вдома: завтра в Києві та Одесі очікують снігопади

Київ • УНН

 • 398114 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Завтра у Києві та Одесі очікують снігопади. Мешканців закликають не виїздити на власних авто, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у КМДА, у столиці сніг розпочнеться завтра пообіді, посилиться увечері й триватиме до середини дня суботи.

"Будь ласка, не створюйте затори. Адже у них також стоїть снігоприбиральна техніка й авто спецслужб. Подбайте також про паркування: не залишайте автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби дорожники могли долати наслідки опадів", - повдіомили в КМДА.

Додамо

Як повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, на Одещині також очікується погіршення погодних умов.

За інформацією Українського Гідрометцентру ввечері 17 листопада та впродовж 18-19 листопада очікуються опади у вигляді снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Пориви вітру до 7-12 м/с.

Також Братчук оприлюднив рекомендації для пішоходів:
- використовуйте верхній одяг чи головні убори з світловідбиваючими елементами;
- переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;
- менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.

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