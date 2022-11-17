Залиште авто вдома: завтра в Києві та Одесі очікують снігопади
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Завтра у Києві та Одесі очікують снігопади. Мешканців закликають не виїздити на власних авто, передає УНН.
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Як повідомили у КМДА, у столиці сніг розпочнеться завтра пообіді, посилиться увечері й триватиме до середини дня суботи.
"Будь ласка, не створюйте затори. Адже у них також стоїть снігоприбиральна техніка й авто спецслужб. Подбайте також про паркування: не залишайте автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби дорожники могли долати наслідки опадів", - повдіомили в КМДА.
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Як повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, на Одещині також очікується погіршення погодних умов.
За інформацією Українського Гідрометцентру ввечері 17 листопада та впродовж 18-19 листопада очікуються опади у вигляді снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Пориви вітру до 7-12 м/с.
Також Братчук оприлюднив рекомендації для пішоходів:
- використовуйте верхній одяг чи головні убори з світловідбиваючими елементами;
- переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;
- менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.
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