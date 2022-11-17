Оставьте авто дома: завтра в Киеве и Одессе ожидают снегопады
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Завтра в Киеве и Одессе ожидают снегопады. Жителей призывают не выезжать на собственных авто, передает УНН.
Детали
Как сообщили в КГГА, в столице снег начнется завтра после обеда, усилится вечером и продлится до середины субботы.
"Пожалуйста, не создавайте пробки. Ведь в них также стоит снегоуборочная техника и авто спецслужб. Позаботьтесь также о парковке: не оставляйте автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы дорожники могли преодолевать последствия осадков", - сообщили в КГГА.
Добавим
Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, в Одесской области также ожидается ухудшение погодных условий.
По информации Украинского Гидрометцентра вечером 17 ноября и в течение 18-19 ноября ожидаются осадки в виде снега, налипания мокрого снега, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). Порывы ветра до 7-12 м/с.
Также Братчук обнародовал рекомендации для пешеходов:
– используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;
– переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;
– меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.
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