Оставьте авто дома: завтра в Киеве и Одессе ожидают снегопады

Детали

Как сообщили в КГГА, в столице снег начнется завтра после обеда, усилится вечером и продлится до середины субботы.

"Пожалуйста, не создавайте пробки. Ведь в них также стоит снегоуборочная техника и авто спецслужб. Позаботьтесь также о парковке: не оставляйте автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы дорожники могли преодолевать последствия осадков", - сообщили в КГГА.

Добавим

Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, в Одесской области также ожидается ухудшение погодных условий.

По информации Украинского Гидрометцентра вечером 17 ноября и в течение 18-19 ноября ожидаются осадки в виде снега, налипания мокрого снега, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). Порывы ветра до 7-12 м/с.

Также Братчук обнародовал рекомендации для пешеходов:

– используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;

– переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;

– меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики дали прогноз на первый снег: где ждать