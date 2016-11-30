Залишки стародавнього підземного тунелю випадково знайшли в центрі Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Підземний хід, якому понад 200-300 років, випадково знайшли у Рівному у центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Поблизу пам’ятника провалився асфальт, а коли яму закидували, побачили тунель. Про це повідомив кореспонденту УНН начальник управління культури та туризму Рівненського міськвиконкому Тарас Максименко.
Як повідомив Т.Максименко, історичну складову знахідки мають визначити археологи, яким уже направили відповідне прохання.
Археологи теж оглядали знахідку. За попередніми висновками, у парку колись розташовувалася резиденція князів Любомирських. Не виключають, що тунель вів до монастиря.
Після археологічних досліджень міська влада визначить, чи включати підземних тунель до екскурсійних маршрутів Рівного.