Залишки стародавнього підземного тунелю випадково знайшли в центрі Рівного

Як повідомив Т.Максименко, історичну складову знахідки мають визначити археологи, яким уже направили відповідне прохання.

Археологи теж оглядали знахідку. За попередніми висновками, у парку колись розташовувалася резиденція князів Любомирських. Не виключають, що тунель вів до монастиря.

Після археологічних досліджень міська влада визначить, чи включати підземних тунель до екскурсійних маршрутів Рівного.