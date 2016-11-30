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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Остатки древнего подземного тоннеля случайно нашли в центре Ровно

Киев • УНН

 • 16309 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Подземный ход, которому более 200-300 лет, случайно нашли в Ровно в центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Возле памятника провалился асфальт, а когда яму забрасывали, увидели тоннель. Об этом сообщил корреспонденту УНН начальник управления культуры и туризма Ровенского горисполкома Тарас Максименко.

Остатки древнего подземного тоннеля случайно нашли в центре Ровно

Как сообщил Т.Максименко, историческую составляющую находки должны определить археологи, которым уже направили соответствующую просьбу.
Археологи тоже осматривали находку. По предварительным выводам, в парке когда-то располагалась резиденция князей Любомирских. Не исключают, что тоннель вел в монастырь.

После археологических исследований власть определит, включать ли подземный тоннель в экскурсионные маршруты Ровно.

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