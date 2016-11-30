Остатки древнего подземного тоннеля случайно нашли в центре Ровно

Как сообщил Т.Максименко, историческую составляющую находки должны определить археологи, которым уже направили соответствующую просьбу.

Археологи тоже осматривали находку. По предварительным выводам, в парке когда-то располагалась резиденция князей Любомирских. Не исключают, что тоннель вел в монастырь.

После археологических исследований власть определит, включать ли подземный тоннель в экскурсионные маршруты Ровно.