Остатки древнего подземного тоннеля случайно нашли в центре Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Подземный ход, которому более 200-300 лет, случайно нашли в Ровно в центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Возле памятника провалился асфальт, а когда яму забрасывали, увидели тоннель. Об этом сообщил корреспонденту УНН начальник управления культуры и туризма Ровенского горисполкома Тарас Максименко.
Как сообщил Т.Максименко, историческую составляющую находки должны определить археологи, которым уже направили соответствующую просьбу.
Археологи тоже осматривали находку. По предварительным выводам, в парке когда-то располагалась резиденция князей Любомирских. Не исключают, что тоннель вел в монастырь.
После археологических исследований власть определит, включать ли подземный тоннель в экскурсионные маршруты Ровно.