"Залишити рідне місце - це катастрофа": психолог дала поради, як переконати рідних евакуюватися

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 59521 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 66957 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79854 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85446 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96035 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149036 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70459 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150136 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109313 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69324 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
42%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19285 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20821 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22157 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10969 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11988 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 59515 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149034 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173661 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150134 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261552 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95936 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98588 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43172 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46570 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61202 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

"Залишити рідне місце - це катастрофа": психолог дала поради, як переконати рідних евакуюватися

Київ • УНН

 • 351538 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Для людей, які відмовляються від евакуації, домівка є внутрішньою опорою, тож навіть думка про те, що необхідно виїхати, сприймається як катастрофа. Психолог Надія Ліма спеціально для читачів УНН дала поради, як діяти, щоб переконати рідних евакуюватися до більш безпечного місця.

"Залишити рідне місце - це катастрофа": психолог дала поради, як переконати рідних евакуюватися

Цитата

«Зазвичай ті люди, які відмовляються від евакуації, обгрунтовують свою позицію тим, що це їх домівка і покидати вони її не будуть. Справа в тому, що такі речі, як дім чи рідні місця, являються внутрішньою і зовнішньою опорою для людини. Це те, що рухає її вперед, спонукаєу жити і не дає погаснути вогнику життя. Ось тому ті, хто хоче евакуювати своїх рідних, часто стикаються з відмовою виїжджати. Адже для таких людей залишити рідне місце – це дійсно катастрофа», – розповідає експертка.

Деталі

Для того, щоб все ж таки збільшити шанси вмовити близьку людину виїхати, психолог радить заздалегідь підготуватися, і до самої розмови підходити делікатно. Адже люди літнього віку зазвичай ранимі, і різко починати розмову в стилі “збирайся-їдемо” для них достатньо травматично.

«Перш за все треба наводити вагомі аргументи, чому варто поїхати. Пояснити, що тут небезпечно, а вам людина дорога і ви будете хвилюватися. Також можна використати екологічну маніпуляцію внуками, адже це задля благих цілей і зазвичай допомагає. Сказати, що внуки будуть сумувати, хвилюватися і хотіли би бути поряд з дідусем та бабусею. Після розмови обов’язково дати певний період часу на обдумування. Звісно, якщо це не термінова евакуація. А вже через два-три дні повернутися до цього питання», – радить психолог.

Варто бути готовими до того, що рідні будуть опиратися та озвучувати різні причини відмовитися від евакуації. Частіше, це хвилювання за свій дім чи цінні речі. Головне завдання – почути причину відмови, знайти вирішення проблеми і його запропонувати.

«Важливо виявити “стоп”, який не дає людині евакуюватися, і вже спираючись на нього шукати вирішення. Якщо мова про цінні речі, то запевнити, що їх можна надійно сховати. Я навіть знаю людей, які закопували цінні речі. Крім того, серед знайомих чи сусідів хтось залишиться, і ви можете з цими людьми домовитися наглядати за будинком і періодично телефонувати. Також важливо дати зрозуміти, що сам переїзд буде комфортним і безпечним. Якщо є така можливість – показати фотографії, куди ви їдете, роз’яснити, де ви будете жити і що там на вас чекає. Дати якомога детальнішу інформацію», – зазначає психолог.

Також може виникнути питання про те, що батьки не бажають бути тягарем для своїх дітей. У такому разі можна запевнити рідних, що наразі є спеціальні організації, які займаються доглядом за літніми людьми і дати зрозуміти, що це максимально безпечно.

«Можна знову використати внуків як аргумент. Наприклад, що по приїзду на нове місце вас вже чекає робота, а за дітьми не буде часу доглядати, тож необхідна допомога», – радить співрозмовниця.

Психолог додає, що розмова повинна бути максимально спокійна та комфортна. Переконуючи, можна переглядати спільні фотографії, згадати щасливі моменти життя, тобто максимально розслабити близьких.

«Коли батьки погодилися переїжджати, допоможіть їм скласти речі. Обов’язково візьміть те, що буде нагадувати їм про приємні моменти та давати наснагу до життя. Максимально проявляйте турботу по відношенню до рідних і під час зборів, і в дорозі. Люди літнього віку частіше звикли мовчати, стримуватися, терпіти. Це потрібно враховувати і пам’ятати. По приїзду так само необхідно проявляти турботу і допомогти комфортно розташуватися. Дуже важливо не вести розмови про війну, а більше згадувати і говорити про позитивні речі та про плани на подальше життя», – говорить психолог.

У разі, якщо переконати евакуюватися не вдасться, що теж цілком ймовірно, не варто картати себе докорами сумління. Завжди потрібно пам’ятати, що близькі самі відповідають за своє життя і роблять власний вибір.

«Варто постійно підтримувати з ними зв’язок, спілкуватися. Можна домовитися з сусідами чи знайомими, хто живе неподалік, щоб наглядали за вашими рідними і допомагали в разі потреби. Якщо доведеться, то можна фінансово заохотити і також тримати через цю людину контакт», – зазначає психолог.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04