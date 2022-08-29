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"Оставить родное место - это катастрофа": психолог дала советы, как убедить родных эвакуироваться

Киев • УНН

 • 351538 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Для людей, которые отказываются от эвакуации, дом является внутренней опорой, поэтому даже мысль о том, что необходимо уехать, рассматривается как катастрофа. Психолог Надежда Лима специально для читателей УНН дала советы, как действовать, чтобы убедить родных эвакуироваться в более безопасное место.

"Оставить родное место - это катастрофа": психолог дала советы, как убедить родных эвакуироваться

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«Обычно те люди, которые отказываются от эвакуации, обосновывают свою позицию тем, что это их дом и покидать они его не будут. Дело в том, что такие вещи как дом или родные места являются внутренней и внешней опорой для человека. Это то, что двигает его вперед, побуждает жить и не дает погаснуть огню жизни. Вот поэтому те, кто хочет эвакуировать своих родных, часто сталкиваются с отказом уезжать. Ведь для таких людей покинуть родное место – это действительно катастрофа», – рассказывает эксперт.

Детали

Для того, чтобы все же увеличить шансы уговорить близкого человека уехать, психолог советует заранее подготовиться, и к самому разговору подходить деликатно. Ведь люди пожилого возраста обычно ранимы, и резко начинать разговор в стиле “собирайся-едем” для них достаточно травматично.

«Прежде всего надо приводить веские аргументы, почему стоит уехать. Объяснить, что здесь опасно, а вам человек дорог и вы будете волноваться. Также можно использовать экологическую манипуляцию внуками, ведь это для благих целей и обычно помогает. Сказать, что внуки будут скучать, волноваться и хотели быть рядом с дедушкой и бабушкой. После разговора обязательно дать определенный период времени на обдумывание. Конечно, если это не срочная эвакуация. А уже через два-три дня вернуться к этому вопросу», – советует психолог.

Следует быть готовыми к тому, что родные будут противиться и озвучивать разные причины отказа от эвакуации. Чаще всего это волнение за свой дом или ценные вещи. Главная задача – услышать причину отказа, найти решение проблемы и предложить ее.

«Важно обнаружить “стоп”, который не дает человеку эвакуироваться, и уже опираясь на него искать решения. Если речь идет о ценных вещах, то заверить, что их можно надежно спрятать. Я даже знаю людей, которые закапывали ценные вещи. Кроме того, среди знакомых или соседей кто-нибудь останется, и вы можете с этими людьми договориться присматривать за домом и периодически звонить по телефону. Также важно дать понять, что сам переезд будет комфортен и безопасен. Если есть такая возможность – показать фотографии, куда вы едете, расскажите, где вы будете жить и что там вас ждет. Дать как можно более подробную информацию», – отмечает психолог.

Также может возникнуть вопрос о том, что родители не желают быть обузой для своих детей. В таком случае можно заверить родных, что есть специальные организации, которые занимаются уходом за пожилыми людьми и дать понять, что это максимально безопасно.

«Можно снова использовать внуков в качестве аргумента. Например, что по приезду на новое место вас уже ждет работа, а за детьми не будет времени ухаживать, так что необходима помощь», – советует собеседница.

Психолог добавляет, что разговор должен быть максимально спокоен и комфортен. Убеждая, можно просматривать общие фотографии, вспомнить счастливые моменты жизни, то есть максимально расслабить близких.

«Когда родители согласились переезжать, помогите им сложить вещи. Обязательно возьмите то, что будет напоминать им о приятных моментах и ​​давать воодушевление к жизни. Максимально проявляйте заботу по отношению к родным и во время сборов, и в пути. Пожилые люди чаще привыкли молчать, сдерживаться, терпеть. Это нужно учитывать и помнить. По приезду также необходимо проявлять заботу и помочь комфортно расположиться. Очень важно не вести разговоры о войне, а больше вспоминать и говорить о положительных вещах и о планах на дальнейшую жизнь», – говорит психолог.

В случае, если убедить эвакуироваться не удастся, что тоже вполне вероятно, не стоит корить себя угрызениями совести. Всегда нужно помнить, что близкие сами отвечают за свою жизнь и делают собственный выбор.

«Стоит постоянно поддерживать с ними связь, общаться. Можно договориться с соседями или знакомыми, кто живет неподалеку, чтобы присматривали за вашими родными и помогали в случае необходимости. Если придется, то можно финансово поощрить и также держать через этого человека контакт», – отмечает психолог.

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