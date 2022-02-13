Закриту зустріч з силовим блоком щодо російської загрози перенесли на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Закрите засідання керівників фракцій та груп для зустрічі з представниками силового блоку перенесли на завтра. Про це УНН повідомили у пресслужбі глави ВР Руслана Стефанчука.
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“Сьогодні ця нарада мала відбутися, але вона перенесена на завтра на 16:00”, — повідомили УНН в пресслужбі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що сьогодні у Верховній Раді сьогодні пройде закрите засідання керівників фракцій та груп для зустрічі з представниками силового блоку. Зокрема, мали обговорити загрозу вторгнення Росії в Україну.