Закриття ВАКС є найбільшим ризиком для антикорупційної системи – Ситник

"Найбільшим ризиком я бачу те, що попри те, що дійсно дуже погане рішення яке перекреслило певну роботу і дуже символічно, що перший вирок Антикорупційного суду був саме за фіктивним декларуванням і цей вирок вже скасований…", - розповів Ситник.

За його словами, такі справи можна достатньо швидко розслідувати та направляти в суд.

"Але найбільше, що наразі мене хвилює і думаю всіх, хто слідкує за подіями в антикорупційній структурі, найбільшою проблемою є те, що кожні 5-6 днів Антикорупційний суд виносить вирок, який пов'язаний з реальним позбавленням волі, тих осіб які проходять по справах, які розслідувалися детективами НАБУ. Це реально налякало всіх. Найбільший ризик в тому, що навіть якщо парламент буде виправляти ту ситуацію, яка виникла після рішення КСУ, якщо буде рішення суду про скасування Антикорупційного суду, то це буде проблема, яку за найближчі 5-7 років вже неможливо буде вирішити", - сказав Ситник.

Ситник додав, що попри болючі удари, антикорупційна інфраструктура в Україні працює і вона дієва.

Нагадаємо, Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини розгляду справи щодо конституційності закону про Вищий антикорупційний суд.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.