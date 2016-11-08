Закриті кладовища залишились без догляду у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Кропивницькому 8 закритих кладовищ знаходяться у занедбаному стані. Про це під час прес-конференції у міськраді повідомив керівник КП “Ритуальна служба — спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Юрій Вісяников, передає кореспондент УНН.
“Ситуація дуже складна, адже за закритими кладовищами ніхто не доглядає, оскільки немає грошей. На одному з об’єктів поросль до трьох метрів, виходить, що в середині міста знаходиться посадка. У зв’язку з тим, що міняється освітлення вуличне, це є загрозою, адже туди можна затягнути і дитину, і дорослого. Я сподіваюсь, що керівництво міста поставить задачу щодо наведення ладу, і вони налаштовані дуже серйозно. Сподіваюсь, що ми організуємо, і буде підтримка матеріальна, технічна”, — повідомив Ю.Вісяников.
Також він додав, що у Кропивницькому є 8 діючих кладовищ. Але вони практично переповнені, що вже зараз створює проблеми для організації захоронень.