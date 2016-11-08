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15 марта, 19:03 • 113687 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162230 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135335 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128024 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111543 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104815 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100983 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закрытые кладбища остались без присмотра в Кропивницком

Закрытые кладбища остались без присмотра в Кропивницком

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Кропивницком 8 закрытых кладбищ находятся в запущенном состоянии. Об этом во время пресс-конференции в горсовете сообщил руководитель КП "Ритуальная служба - специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания" Юрий Висяников, передает корреспондент УНН.

"Ситуация очень сложная, ведь за закрытыми кладбищами никто не ухаживает, поскольку нет денег. На одном из объектов поросль до трех метров, получается, что в середине города находится посадка. В связи с тем, что меняется освещение уличное, это является угрозой, ведь туда можно затянуть и ребенка, и взрослого. Я надеюсь, что руководство города поставит задачу по наведению порядка, и они настроены очень серьезно. Надеюсь, что мы организуем, и будет поддержка материальная, техническая", - сообщил Ю.Висяников.

Также он добавил, что в Кропивницком есть 8 действующих кладбищ. Но они практически переполнены, что уже сейчас создает проблемы для организации захоронений.

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