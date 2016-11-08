Закрытые кладбища остались без присмотра в Кропивницком

"Ситуация очень сложная, ведь за закрытыми кладбищами никто не ухаживает, поскольку нет денег. На одном из объектов поросль до трех метров, получается, что в середине города находится посадка. В связи с тем, что меняется освещение уличное, это является угрозой, ведь туда можно затянуть и ребенка, и взрослого. Я надеюсь, что руководство города поставит задачу по наведению порядка, и они настроены очень серьезно. Надеюсь, что мы организуем, и будет поддержка материальная, техническая", - сообщил Ю.Висяников.

Также он добавил, что в Кропивницком есть 8 действующих кладбищ. Но они практически переполнены, что уже сейчас создает проблемы для организации захоронений.