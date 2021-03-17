Законопроект щодо реформи у містобудуванні мають подати до Ради наступного тижня - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Законопроект щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування наступного тижня має бути поданий на розгляд у Верховну Раду. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на урядовий портал.
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“Ми продовжуємо реформування сфери містобудування. Вже зроблені значні кроки, зокрема створений відкритий і прозорий електронний реєстр, в якому на сьогодні зареєстровано вже понад 60 тисяч дозвільних документів. Аби реформа запрацювала на повну, потрібно внести зміни до законодавства. Відповідний законопроект вже наступного тижня ми маємо подати до Парламенту”, — наголосив Шмигаль.
Також міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час наради представив основні положення розробленого законопроекту, які підтримали учасники будівельного ринку.
Доповнення
Минулого року на засіданні Кабінету міністрів України у середу було презентовано план завершення реформи містобудування на перехідний період до прийняття змін до законодавства.
Кабінет міністрів України на виїзному засіданні 13 березня поточного року підтримав ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Також уряд утворив два відомства після ліквідації ДАБІ.