Законопроект Рибалки про кредитні спілки охрестили лобістським

“Даний законопроект є лобістським. А лобіюють його з однієї причини. У 2015 році Президент видав Указ про Стратегію сталого розвитку „Україна-2020“, яка передбачає запровадження 62 реформ і програм у різних напрямах розвитку держави. Серед них, реформа фінсектору, — і там піднімається питання про необхідність прийняття комплексного законодавства, що врегулює діяльність кредитних спілок. А прийняття проекту Закону № 6405 в чинній редакції просто поставить „галочку“ у списку виконаних реформ”, — пояснив експерт.

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Також, Гайдаєнко розкритикував наміри нардепів, дозволити юридичним особам так само, як і громадянам, набувати членства у кредитній спілці, а відтак, користуватися її послугами.

За його словами, така ідея має право на життя, однак не за нинішніх умов, коли в Україні Фонд гарантування вкладів діє як “рейдер” та просто нищить фінансові інституції.

Нагадаємо, раніше законопроект Рибалки “Про кредитні спілки” розкритикували фахівці Головного експертного управління ВР. Про наявність у ньому корупційної складової заявила і лідер “БЮТ” Юлія Тимошенко.

Також, документ розкритикували і юристи.

“Коли я ознайомився із законопроектом № 6405, я зрозумів, що метою є не зміни і покращення роботи кредитних спілок, і не є метою захист громадян, членів цих спілок... Очевидно інше, — вказаному комітету (з фінансової політики та банківської діяльності — ред.) хотілося залізти в діяльність чужих комітетів.

Уявіть собі, що простим законом про кредитні спілки вносяться зміни в Земельний кодекс України, де держателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав оренди на них можуть бути не тільки банки, а й кредитні спілки. Тобто, хтось готує під свою кредитну спілку те, щоб під неї складали земельні ділянки”, — наголосив Кармазін.

Зауважимо, що усі законодавчі ініціативи Рибалки переважно є провальними.

Так, до прикладу, у грудні минулого року фінкомітет ВРУ відмовився підтримати законопроект нардепа про кредитний реєстр.

Згодом цей документ провалив і парламент.

Також, у червні минулого року, Рада відмовилася підтримати законопроект Рибалки про електронні перекази.

Його ж законопроект про криптовалюти, зареєстрований восени минулого року, розкритикували одразу і в НБУ, і в Bitcoin Foundation, назвавши його порожнім і беззмістовним.

Самого ж Рибалку наприкінці 2017 року було, навіть, звільнено з посади голови фінансового комітету. А згідно з рейтингом аналітичної системи “Слово і діло”, “радикал” виявися найбільшим популістом свого Комітету ВР.