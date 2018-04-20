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Законопроект Рыбалки о кредитных союзах окрестили лоббистским

Киев • УНН

 • 15498 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Законопроект о кредитных союзах (№6405) является лоббистским и его принятие не имеет ничего общего с реформами. Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель наблюдательного совета Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих Ростислав Гайдаенко, комментируя законодательную инициативу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки (законопроект "О кредитных союзах"), передает УНН.

Законопроект Рыбалки о кредитных союзах окрестили лоббистским

"Данный законопроект является лоббистским. А лоббируют его по одной причине. В 2015 году Президент издал Указ о Стратегии устойчивого развития "Украина-2020", которая предусматривает введение 62 реформ и программ в различных направлениях развития государства. Среди них, реформа финсектора, - и там поднимается вопрос о необходимости принятия комплексного законодательства, которое урегулирует деятельность кредитных союзов. А принятие проекта Закона № 6405 в действующей редакции просто поставит "галочку" в списке выполненных реформ", - пояснил эксперт.

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Также, Гайдаенко раскритиковал намерения нардепов, позволить юридическим лицам так же, как и гражданам, приобретать членство в кредитном союзе, а затем, пользоваться его услугами.

По его словам, такая идея имеет право на жизнь, однако не в нынешних условиях, когда в Украине Фонд гарантирования вкладов действует как "рейдер" и просто уничтожает финансовые институты.

Напомним, ранее законопроект Рыбалки "О кредитных союзах" раскритиковали специалисты Главного экспертного управления ВР. О наличии в нем коррупционной составляющей заявила и лидер "БЮТ" Юлия Тимошенко.

Также, документ раскритиковали и юристы.

"Когда я ознакомился с законопроектом № 6405, я понял, что целью является не изменения и улучшения работы кредитных союзов, и не является целью защита граждан, членов этих союзов ... Очевидно другое - указанному комитету (по финансовой политике и банковской деятельности - ред.) хотелось залезть в деятельность чужих комитетов.

Представьте себе, что простым законом о кредитных союзах вносятся изменения в Земельный кодекс Украины, где держателем земельных участков сельскохозяйственного назначения и прав аренды на них могут быть не только банки, но и кредитные союзы. То есть, кто-то готовит под свой кредитный союз то, чтобы под него складывать земельные участки", - подчеркнул Кармазин.

Отметим, что все законодательные инициативы Рыбалки преимущественно являются провальными.

Так, к примеру, в декабре прошлого года финкомитет ВР отказался поддержать законопроект нардепа о кредитном реестре.

Впоследствии этот документ провалил и парламент.

Также, в июне прошлого года, Рада отказалась поддержать законопроект Рыбалки об электронных переводах.

Его же законопроект о криптовалюте, зарегистрированный осенью прошлого года, раскритиковали сразу и в НБУ, и в Bitcoin Foundation, назвав его пустым и бессодержательным.

Самого же Рыбалку в конце 2017 года даже освободили от должности председателя финансового комитета. А согласно рейтингу аналитической системы "Слово и дело", "радикал" оказался самым большим популистом своего Комитета ВР.

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