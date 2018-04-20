Законопроект Рыбалки о кредитных союзах окрестили лоббистским
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Законопроект о кредитных союзах (№6405) является лоббистским и его принятие не имеет ничего общего с реформами. Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель наблюдательного совета Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих Ростислав Гайдаенко, комментируя законодательную инициативу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки (законопроект "О кредитных союзах"), передает УНН.
"Данный законопроект является лоббистским. А лоббируют его по одной причине. В 2015 году Президент издал Указ о Стратегии устойчивого развития "Украина-2020", которая предусматривает введение 62 реформ и программ в различных направлениях развития государства. Среди них, реформа финсектора, - и там поднимается вопрос о необходимости принятия комплексного законодательства, которое урегулирует деятельность кредитных союзов. А принятие проекта Закона № 6405 в действующей редакции просто поставит "галочку" в списке выполненных реформ", - пояснил эксперт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Законопроект Рыбалки о кредитных союзах - это создание "классических МММ"
Также, Гайдаенко раскритиковал намерения нардепов, позволить юридическим лицам так же, как и гражданам, приобретать членство в кредитном союзе, а затем, пользоваться его услугами.
По его словам, такая идея имеет право на жизнь, однако не в нынешних условиях, когда в Украине Фонд гарантирования вкладов действует как "рейдер" и просто уничтожает финансовые институты.
Напомним, ранее законопроект Рыбалки "О кредитных союзах" раскритиковали специалисты Главного экспертного управления ВР. О наличии в нем коррупционной составляющей заявила и лидер "БЮТ" Юлия Тимошенко.
Также, документ раскритиковали и юристы.
"Когда я ознакомился с законопроектом № 6405, я понял, что целью является не изменения и улучшения работы кредитных союзов, и не является целью защита граждан, членов этих союзов ... Очевидно другое - указанному комитету (по финансовой политике и банковской деятельности - ред.) хотелось залезть в деятельность чужих комитетов.
Представьте себе, что простым законом о кредитных союзах вносятся изменения в Земельный кодекс Украины, где держателем земельных участков сельскохозяйственного назначения и прав аренды на них могут быть не только банки, но и кредитные союзы. То есть, кто-то готовит под свой кредитный союз то, чтобы под него складывать земельные участки", - подчеркнул Кармазин.
Отметим, что все законодательные инициативы Рыбалки преимущественно являются провальными.
Так, к примеру, в декабре прошлого года финкомитет ВР отказался поддержать законопроект нардепа о кредитном реестре.
Впоследствии этот документ провалил и парламент.
Также, в июне прошлого года, Рада отказалась поддержать законопроект Рыбалки об электронных переводах.
Его же законопроект о криптовалюте, зарегистрированный осенью прошлого года, раскритиковали сразу и в НБУ, и в Bitcoin Foundation, назвав его пустым и бессодержательным.
Самого же Рыбалку в конце 2017 года даже освободили от должности председателя финансового комитета. А согласно рейтингу аналитической системы "Слово и дело", "радикал" оказался самым большим популистом своего Комитета ВР.