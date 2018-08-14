Законопроект про санкції проти РФ оприлюднили у США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Текст законопроекту щодо посилення санкцій США проти Росії був опублікований у вівторок на сайті конгресу США. Про це УНН передає з посиланням на сайт конгресу.
Документ має назву "Законопроект про зміцнення Організації Північноатлантичного договору, боротьби з міжнародною кіберзлочинністю та запровадження додаткових санкцій стосовно Російської Федерації та інших цілей".
Нагадаємо, держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.
Раніше американські сенатори - автори законопроекту про нові санкції проти Росії - запропонували підготувати звіт про капітал і активи президента РФ Володимира Путіна.