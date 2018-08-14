Законопроект о санкциях против РФ обнародовали в США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Текст законопроекта об усилении санкций США против России был опубликован во вторник на сайте конгресса США. Об этом УНН передает со ссылкой на сайт конгресса.
Документ называется "Законопроект об укреплении Организации Североатлантического договора, борьбы с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций в отношении Российской Федерации и других целей".
Напомним, госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.
Ранее американские сенаторы - авторы законопроекта о новых санкциях против России - предложили подготовить отчет о капитале и активах президента РФ Владимира Путина.