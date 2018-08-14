Законопроект о санкциях против РФ обнародовали в США

Документ называется "Законопроект об укреплении Организации Североатлантического договора, борьбы с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций в отношении Российской Федерации и других целей".

Напомним, госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.

Ранее американские сенаторы - авторы законопроекта о новых санкциях против России - предложили подготовить отчет о капитале и активах президента РФ Владимира Путина.