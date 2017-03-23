Законопроект про подвійне громадянство слід розглянути якомога швидше - спікер ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що президентський законопроект про подвійне громадянство має бути розглянутий якомога швидше. Про це він заявив під час ранкового засідання ВР, передає кореспондент УНН.
Він підтвердив, що напередодні профільний комітет не розглянув проект у другому читанні через відсутність кворуму. Очільник парламенту вважає таку позицію неприйнятною.
"Я вважаю, що даний законопроект слід розглянути якомога швидше", - зазначив спікер ВР.
Нагадаємо, що парламент включив вказаний законопроект до порядку денного.