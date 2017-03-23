Законопроект о двойном гражданстве следует рассмотреть как можно быстрее - спикер ВР

Он подтвердил, что накануне профильный комитет не рассмотрел проект во втором чтении из-за отсутствия кворума. Глава парламента считает такую ​​позицию неприемлемой.

"Я считаю, что данный законопроект следует рассмотреть как можно скорее", - отметил спикер ВР.

Напомним, что парламент включил указанный законопроект в повестку дня .