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Законопроект о двойном гражданстве следует рассмотреть как можно быстрее - спикер ВР

Законопроект о двойном гражданстве следует рассмотреть как можно быстрее - спикер ВР

Киев • УНН

 • 11520 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что президентский законопроект о двойном гражданстве должен быть рассмотрен как можно быстрее. Об этом он заявил во время утреннего заседания ВР, передает корреспондент УНН.

Он подтвердил, что накануне профильный комитет не рассмотрел проект во втором чтении из-за отсутствия кворума. Глава парламента считает такую ​​позицию неприемлемой.

"Я считаю, что данный законопроект следует рассмотреть как можно скорее", - отметил спикер ВР.

Напомним, что парламент включил указанный законопроект в повестку дня .

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