Законопроект про олігархів: робоча група пропонуватиме комітету відхилити 90% поправок

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“90% правок будуть відхилені, оскільки вони змінюють концепцію і філософію закону — робоча група пропонуватиме комітету їх відхилити. Я думаю, що комітет погодиться з аргументами мене як голови робочої групи”, — сказав Веніславський.

Деталі

З його слів, згадані поправки розбалансовують закон та вносять дуже багато “законодавчого спаму”. Водночас, за словами співрозмовника УНН, поправки, які покращують зміст закону, будуть враховані — таких теж достатньо багато.

“Я думаю, сьогодні (15 вересня - ред.) робоча група завершить роботу над цим законопроектом, і будемо очікувати засідання комітету, яке може відбутися, можливо, навіть цього тижня, у п’ятницю, де будемо затверджувати правки і рекомендувати ВР їх враховувати або не враховувати, і розглянути у другому читанні (законопроект — ред.), і прийняти в цілому”, — повідомив Веніславський.

Контекст

За інформацією нардепів, до президентського законопроекту № 5599 про деолігархізацію подали до другого читання 1257 правок.

Спікер ВР Дмитро Разумков повідомляв раніше, що законопроект про олігархів не з’явиться найближчим часом на порядку денному у Верховній Раді, оскільки правки щодо нього ще не розглянули в комітеті.

Що було раніше

1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію. “За” проголосували 275 народних депутатів.

3 вересня стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова надіслала голові парламенту Дмитру Разумкову лист із проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії.

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Уповноважена серед іншого зазначила, що норми законопроекту “про олігархів” не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина. До переліку таких норм, з її слів, належать зокрема наділення Президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями.

Після цього спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що направив законопроект до Венеціанської комісії. У комісії його вже отримали.

У Зеленського вважають, що Венеціанка не зможе заблокувати ухвалення закону.



