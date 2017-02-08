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Законопроект про необхідність схвалення скасування санкцій щодо РФ внесли до Конгресу США - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Група американських сенаторів на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом внесла на розгляд верхньої палати Конгресу США законопроект, покликаний обмежити можливість президента Дональда Трампа зняти санкції щодо Росії без схвалення законодавців. Про це пише ТАСС із посиланням на прес-службу іншого автора ініціативи, демократа Бена Кардін, передає УНН.

Законопроект про необхідність схвалення скасування санкцій щодо РФ внесли до Конгресу США - ЗМІ

Як повідомляло “Радіо Свобода”, група сенаторів США планують внести закон, який ускладнить можливість адміністрації президента Дональда Трампа скасувати санкції проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні.

Цей документ, який називають “Закон про перегляд санкцій щодо Росії”, підтримали як демократи, так і республіканці. Він був розроблений через занепокоєння щодо можливої політики адміністрації Трампа стосовно Росії.

Документ передбачає суворий парламентський нагляд і право вето, якщо адміністрація президента вирішить скасувати санкції проти Росії.

Серед ініціаторів законопроекту сенатор-демократ від Меріленду Бен Кардін і сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Ґрем.

Раніше сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що просуватиме законодавство, яке гарантуватиме збереження санкцій проти Росії у разі, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скасувати їх.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій російських “добровольців”.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Марко Рубіо в інтерв’ю CNN заявив, що законопроект щодо закріплення санкцій проти РФ зможе зібрати достатню кількість голосів, у тому числі і для подолання вето.

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