Законопроект о необходимости одобрения отмены санкций в отношении РФ внесли в Конгресс США - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, призванный ограничить возможность президента Дональда Трампа снять санкции в отношении России без одобрения законодателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу другого автора инициативы, демократа Бена Кардин, передает УНН.
Как сообщало " Радио Свобода ", группа сенаторов США планирует внести закон, который усложнит возможность администрации президента Дональда Трампа отменить санкции против Москвы, введенные через российскую агрессию в Украине.
Этот документ, который называют "Закон о пересмотре санкций в отношении России", поддержали как демократы, так и республиканцы. Он был разработан из-за беспокойства о возможной политике администрации Трампа в отношении России.
Документ предусматривает строгий парламентский надзор и право вето, если администрация президента решит отменить санкции против России.
Среди инициаторов законопроекта сенатор-демократ от Мэриленда Бен Кардин и сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.
Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что будет продвигать законодательство, гарантирующее сохранение санкций против России в случае, если президент США Дональд Трамп решит отменить их.
США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России через аннексию украинского Крыма и предоставления им помощи сепаратистам. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая наличие в зоне боевых действий российских "добровольцев".
Напомним, сенатор-республиканец Марко Рубио в интервью CNN заявил, что законопроект о закреплении санкций против РФ сможет собрать достаточное количество голосов, в том числе и для преодоления вето.