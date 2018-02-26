Законопроект про нацбезпеку ще перебуває в АП - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Законопроект про національну безпеку проходить фінальну стадію узгодження в Адміністрації Президента. Про це в кулуарах парламенту заявив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
“Законопроект про нацбезпеку зараз на фінальній стадії утвердження і обговорення в Адміністрації Президента. Я вважаю, що найближчими днями він буде внесений до парламенту”, — повідомив А.Герасимов.
Як повідомляв УНН, Президентом України Петром Порошенко запропоновано як невідкладний закон про національну безпеку і оборону.