Законопроект про нацбезпеку ще перебуває в АП - нардеп

“Законопроект про нацбезпеку зараз на фінальній стадії утвердження і обговорення в Адміністрації Президента. Я вважаю, що найближчими днями він буде внесений до парламенту”, — повідомив А.Герасимов.

Як повідомляв УНН, Президентом України Петром Порошенко запропоновано як невідкладний закон про національну безпеку і оборону.