Законопроект о нацбезопасности еще находится в АП - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Законопроект о национальной безопасности проходит финальную стадию согласования в Администрации Президента. Об этом в кулуарах парламента заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
"Законопроект о нацбезопасности сейчас на финальной стадии утверждения и обсуждения в Администрации Президента. Я считаю, что в ближайшие дни он будет внесен в парламент", - сообщил А.Герасимов.
Как сообщал УНН, Президентом Украины Петром Порошенко предложено как неотложный закон о национальной безопасности и обороне.