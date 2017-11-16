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Законопроект про Держбюро військової юстиції вже розроблений - Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. На сьогодні вже розроблений і готовий для весення на розгляд Верховної Ради проект закону про створення Державного бюро військової юстиції. Про це сказав в ефірі “112 Україна” заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Ми з окремими народними депутатами Комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони розробили і він вже готовий для внесення до парламенту, законопроект про створення Державного бюро військової юстиції за аналогом НАБУ”, — розповів він.

А.Матіос пояснив, що всім силовим структурам, крім Національної поліції, потрібні правовий контроль, правових захист і справедливість покарання при вчинені злочину.

Як повідомляв УНН, Матіос виступив за створення Держбюро військової юстиції.

Українські Національні Новини

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