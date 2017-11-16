Законопроект про Держбюро військової юстиції вже розроблений - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На сьогодні вже розроблений і готовий для весення на розгляд Верховної Ради проект закону про створення Державного бюро військової юстиції. Про це сказав в ефірі “112 Україна” заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
“Ми з окремими народними депутатами Комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони розробили і він вже готовий для внесення до парламенту, законопроект про створення Державного бюро військової юстиції за аналогом НАБУ”, — розповів він.
А.Матіос пояснив, що всім силовим структурам, крім Національної поліції, потрібні правовий контроль, правових захист і справедливість покарання при вчинені злочину.
Як повідомляв УНН, Матіос виступив за створення Держбюро військової юстиції.