Законопроект о Держбюро военной юстиции уже разработан - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На сегодня уже разработан и готов к весення на рассмотрение Верховной Рады проект закона о создании Государственного бюро военной юстиции. Об этом сказал в эфире “112 Украина” заместитель Генерального прокурора — Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
“Мы с отдельными народными депутатами Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны разработали и он уже готов для внесения в парламент, законопроект о создании государственного бюро военной юстиции по аналогии НАБУ”, — рассказал он.
А.Матиос пояснил, что всем силовым структурам, кроме Национальной полиции, нужны правовой контроль, правовая защита и справедливость наказания при совершении преступления.
Как сообщал УНН, Матиос выступил за создание Держбюро военной юстиции .