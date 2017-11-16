Законопроект о Держбюро военной юстиции уже разработан - Матиос

“Мы с отдельными народными депутатами Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны разработали и он уже готов для внесения в парламент, законопроект о создании государственного бюро военной юстиции по аналогии НАБУ”, — рассказал он.

А.Матиос пояснил, что всем силовым структурам, кроме Национальной полиции, нужны правовой контроль, правовая защита и справедливость наказания при совершении преступления.

Как сообщал УНН, Матиос выступил за создание Держбюро военной юстиции .