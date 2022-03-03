Деталі

Повідомляється, що конгресмени обох партій майже одноголосно проголосували за резолюцію: 426 підтримали, проти було троє. Єдині голоси проти були від республіканців: представників Пола Госара (Арізона), Томаса Мессі (Кентуккі) та Мета Розендейла (Монте).

У резолюції, яка не має обов'язкового характеру, йдеться, що Палата представників Йнепохитно, гордо й палко підтримує український народ у його боротьбі проти авторитарного путінського режимуЙ.

У ньому також міститься заклик до США та їхніх союзників Йнадати додаткову та негайну допомогу в галузі безпеки, щоб допомогти Україні впоратися з бронетанковими, повітряними та іншими загрозами, з якими Україна наразі стикається з боку російських військЙ.

У резолюції також стверджується, що американські законодавці Йніколи не визнають і не підтримають якогось нелегітимного лідера чи уряду, встановленого із застосуванням сили, який контролюється Росією".

Доповнення

Останніми днями США та європейські союзники запровадили низку жорстких санкцій проти Росії за її вторгнення до України.

Президент Байден також оголосив у вівторок увечері, що США заборонять російським літакам літати у повітряний простір США після аналогічних дій Європейського Союзу та Канади.

Реальна підтримка України у вигляді фінансування військової та гуманітарної допомоги, однак, залишається неврегульованою у Конгресі.

Адміністрація Байдена попросила Конгрес затвердити 6,4 мільярда доларів для підтримки реакції США на те, що відбувається в Україні, але, можливо, законодавці можуть схвалити ще більше фінансування.

Це включає 2,9 мільярда доларів для Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку для надання гуманітарної допомоги, а також допомогу у забезпеченні безпеки для України, Польщі, країн Балтії та союзників щодо НАТО.

Інші 3,5 мільярда доларів підуть на додаткове фінансування Міністерства оборони.

Законодавці розглядають можливість включення допомоги Україні у ширший пакет державного фінансування, відомий як омнібус. Поточне фінансування федерального уряду спливає наступної п'ятниці, 11 березня, а це означає, що комплексний пакет може стати готовим законодавчим інструментом, який у будь-якому випадку має бути ухвалений Конгресом найближчими днями.

Спікер Ненсі Пелосі заявила в середу, що законодавці близькі до угоди щодо пакету допомоги Україні.