Законодавство України про проведення профілактичних щеплень потребує врегулювання – Богомолець

Богомолець, зазначила що в законодавстві України, що регулює питання проведення профілактичних щеплень, присутні недоліки.



"Так, основами законодавства України про охорону здоров’я та Цивільним Кодексом встановлено, що будь-яке медичне втручання є добровільним і проводиться виключно за згодою громадянина, в тому числі й профілактичні щеплення, які також є медичним втручанням. Водночас Законами України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлено, що профілактичні щеплення згідно з Календарем профілактичних щеплень, є обов’язковими", - повідомила Богомолець.

Окрім того, у законі України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (ст. 12), також закладено дві взаємовиключні норми: про обов’язковість щеплень та можливість відмови від них, що не тягне за собою ніяких правових наслідків. Тому, потребує врегулювання питання щодо недопущення звуження прав та обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я та на освіту.



"При цьому важливо забезпечити цивілізований баланс між правами кожної людини та необхідністю захисту громадського здоров’я", - зазначила Богомолець.



Нагадаємо, Верховний Суд заборонив дитині, яка не має необхідних профілактичних щеплень, відвідувати дошкільний навчальний заклад.