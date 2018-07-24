Законність закупівель послуг у трав’яного заводу ФФУ ніхто не ставить під сумнів - Бондаренко

За його словами провокації та проплачені інсинуації у ЗМІ проти заводу не відобразилися на його роботі.

“Ми для цього зробили все можливе. Розуміючи прекрасно, хто і навіщо, розгорнув проти нас війну, розуміючі її повну безперспективність, для нас головним завданням на етапі активної дискредитації було не допустити жодних збоїв у роботі на об’єктах. Саме їх якісна реалізація, як ми вважаємо, і буде найкращим доказом для громадськості та правоохоронців нашої правоти”, — сказав він.

За словами Бондаренка, у столиці “ФФУ Продакшн” має 66 об’єктів.

“Ми будуємо 66 міні-майданчиків для футболу по Києву. В рамках замовної кампанії проти нас деякі ЗМІ дивувалися, чому всі вони мали однакову вартість у „Прозорро“. І це, до речі, також було мало не приводом для них сумніватися у законності закупівель. Але ж чому однакові за розміром та властивостям поля ми мали оцінювати у різну суму? Тут все логічно і цілком прозоро. Більше того, ніхто жодного разу не піддав сумніву ці закупівлі: вони не оскаржені, законні та чинні.

Радий також повідомити, що більшість столичних об’єктів на сьогодні знаходяться в активній стадії будівництва. Ми плануємо восени, а це значить раніше передбаченого терміну (до грудня 2018 року — ред.), здати їх в експлуатацію, аби з 1 вересня школярі вже грали у футбол на новому покритті”, — розповів Бондаренко.

Він також уточнив, що попри спроби гіперболізувати тендерні перемоги ТОВ “ФФУ Продакшн”, інших об’єктів по будівництву чи реконструкції полів, окрім столичних, завод не має.

“Ці 66 майданчиків — вони у нас єдині. У різних областях поля будують зовсім інші компанії, які, так само як і ми, повигравали закупівлі. Може я цією інформацію когось розчарував, але "ФФУ Продакшн" не те, що не монополіст ринку, ми, навіть, не ключовий гравець.

Проте, я дуже сподіваюся, що в майбутньому, коли замовники переконаються у найвищий якості пропонованого нами покриття, ми таки станемо, якщо не лідерами українського ринку, то, принаймні, будемо у трійці найпопулярніших постачальників таких послуг в країні”, — резюмував він.

Напередодні, у “ФФУ Продакшн” заявили про повну свою відкритість до співпраці зі слідством НАБУ.

“Ми переконані, що НАБУ на етапі внесення відомостей до ЄРДР діяло згідно з вимогами чинного законодавства. Разом з тим, початок слідства багато в чому був зумовлений поширенням у ЗМІ неправдивої інформації відносно "ФФУ Продакшн“. У зв’язку з цим, наша компанія зацікавлена у тому, аби детективи дійсно об’єктивно та неупереджено розібралися у ситуації, чітко відокремили „бруд“, який штучно фабрикувався та виливався через окремі ЗМІ на нашу компанію”, — наголосили у ТОВ.

Також нагадаємо, на початку червня на підставі повідомлень у ЗМІ, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом закупівлі послуг із реконструкції футбольних полів у ТОВ “ФФУ Продакшн”.

Зауважимо, що раніше у ЗМІ поширювалася інформація по те, що ТОВ “ФФУ Продакшн”, начебто, було створено за кошти УЄФА, однак, пізніше в УЄФА цю інформацію офіційно спростували.