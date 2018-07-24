Законность закупок услуг у травяного завода ФФУ никто не ставит под сомнение - Бондаренко

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Завод по производству искусственной футбольной травы ООО "ФФУ Продакшн" сегодня успешно реализует ряд проектов. В столице, компания, в частности, строит 66 площадок для мини-футбола. И законность получения права заводом на выполнение этих работ не была ни разу подвергнута сомнению. Об этом сообщает пресс-служба "ФФУ Продакшн" со ссылкой на заявление директора предприятия Андрея Бондаренко.

По его словам провокации и проплаченные инсинуации в СМИ против завода не отразились на его работе.

"Мы для этого сделали все возможное. Понимая прекрасно, кто и зачем, развернул против нас войну, понимая ее полную бесперспективность для нас главной задачей на этапе активной дискредитации было не допустить никаких сбоев в работе на объектах. Именно их качественная реализация, как мы считаем, и будет лучшим доказательством для общественности и правоохранительных органов нашей правоты", - сказал он.

По словам Бондаренко, в столице "ФФУ Продакшн" имеет 66 объектов.

"Мы строим 66 мини-площадок для футбола по Киеву. В рамках заказной кампании против нас некоторые СМИ удивлялись, почему все они имели одинаковую стоимость в "Прозорро". И это, кстати, также было почти поводом для них сомневаться в законности закупок. Но почему одинаковые по размеру и свойствам поля мы должны оценивать в разную сумму? Здесь все логично и вполне прозрачно. Более того, никто ни разу не подверг сомнению эти закупки: они не обжалованы, законные и действующие.

Рад также сообщить, что большинство столичных объектов сегодня находятся в активной стадии строительства. Мы планируем осенью, а это значит раньше предусмотренного срока (до декабря 2018 - ред.), сдать их в эксплуатацию, чтобы с 1 сентября школьники уже играли в футбол на новом покрытии", - рассказал Бондаренко.

Он также уточнил, что несмотря на попытки гиперболизировать тендерные победы ООО "ФФУ Продакшн", других объектов по строительству или реконструкции полей, кроме столичных, завод не имеет.

"Эти 66 площадок - они у нас единственные. В различных областях поля строят совсем другие компании, которые, так же как и мы, выигрывали закупки. Может я этой информацией кого-то разочаровал, но "ФФУ Продакшн" не то, что не монополист рынка, мы даже не ключевой игрок.

Однако, я очень надеюсь, что в будущем, когда заказчики убедятся в высоком качестве предлагаемого нами покрытия, мы станем, если не лидерами украинского рынка, то, по крайней мере, будем в тройку самых популярных поставщиков таких услуг в стране", - резюмировал он.

Накануне, в "ФФУ Продакшн" заявили о полной своей открытости к сотрудничеству со следствием НАБУ.

"Мы убеждены, что НАБУ на этапе внесения сведений в ЕРДР действовало в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вместе с тем, начало следствия во многом было обусловлено распространением в СМИ неправдивой информации относительно "ФФУ Продакшн". В связи с этим, наша компания заинтересована в том, чтобы детективы действительно объективно и беспристрастно разобрались в ситуации, четко отделили "грязь", что искусственно фабриковалась и выливалась через отдельные СМИ на нашу компанию", - отметили в ООО.

Также напомним, в начале июня на основании сообщений в СМИ, НАБУ открыло уголовное производство по факту закупки услуг по реконструкции футбольных полей в ООО "ФФУ Продакшн".

Отметим, что ранее в СМИ распространялась информация о том, что ООО "ФФУ Продакшн", якобы, была создана на средства УЕФА, однако, позже в УЕФА эту информацию официально опровергли.

Украинские Национальные Новости

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