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Закон щодо "Чорноморнафтогазу" дозволить почати повернення втрачених у Криму ресурсів - О.Домбровський

Закон щодо "Чорноморнафтогазу" дозволить почати повернення втрачених у Криму ресурсів - О.Домбровський

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Ухвалення парламентом законопроекту, який захищає "Чорноморнафтогаз", дозволить почати певні юридичні процедури по анексії енергетичних ресурсів, які були втрачені в Криму. Про це на ІІ Українському газовому інвестиційному форумі заявив перший заступник голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ВР Олександр Домбровський, передає кореспондент УНН.

"Позавчора ВР України прийняла в другому читанні, і сподіваюся, що президент його найближчим часом підпише, ми прийняли законопроект, який захищає "Чорноморнафтогаз". Це дає нам можливості з точки зору міжнародного юридичного права почати певні юридичні процедури по анексії енергетичних ресурсів, які були втрачені в Криму, це дає можливість захистити "Чорноморнафтогаз", як юридичну особу, яка володіє певним активом, в тому числі, ліцензійними активами, які потрібно використовувати, і, мабуть, саме головне, це відкриває нам шлях для розуміння того, як почати освоювання чорноморського шельфу для додатку природнього газу, який там є, для того, щоб суттєво збільшити видобуток природного газу в Україні, як внутрішнього ресурсу для забезпечення енергетичної безпеки країни", - сказав О.Домбровський.

Нагадаємо, у профільному комітеті очікують розгляд закону ВР про ринок електроенергії наступного пленарного тижня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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