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Закон относительно "Черноморнефтегаза" позволит начать возвращение утраченных в Крыму ресурсов - А.Домбровский

Закон относительно "Черноморнефтегаза" позволит начать возвращение утраченных в Крыму ресурсов - А.Домбровский

Киев • УНН

 • 8578 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Принятие парламентом законопроекта, который защищает "Черноморнефтегаз", позволит начать определенные юридические процедуры по аннексии энергетических ресурсов, которые были утрачены в Крыму. Об этом на II Украинском газовом инвестиционном форуме заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности ВР Александр Домбровский, передает корреспондент УНН.

"Позавчера ВР Украины приняла во втором чтении, и надеюсь, что президент его в ближайшее время подпишет, мы приняли законопроект, который защищает " Черноморнефтегаз ". Это дает нам возможности с точки зрения международного юридического права предпринять определенные юридические процедуры по аннексии энергетических ресурсов, которые были потеряны в Крыму, это дает возможность защитить "Черноморнефтегаз", как юридическое лицо, которое владеет определенным активом, в том числе, лицензионными активами, которые нужно использовать, и, пожалуй, самое главное, это открывает нам путь для понимания того, как начать освоение черноморского шельфа для добычи природного газа, который там есть, для того, чтобы существенно увеличить добычу природного газа в Украине, как внутреннего ресурса для обеспечения энергетической безопасности страны ", - сказал А.Домбровский.

Напомним, в профильном комитете ожидают рассмотрение закона ВР о рынке электроэнергии на следующей пленарной неделе .

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