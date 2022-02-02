Закон про зміцнення тероборони передали на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у середу, 2 лютого, підписав зміни до деяких законодавчих актів щодо уточнення завдань, основ підготовки та ведення національного спротиву (№ 6302), які стосуються зміцнення територіальної оборони. Про це йдеться на сайті ВР, передає УНН.
Деталі
Зазначили, що закон суттєво розширює перелік озброєння, яке отримають бригади тероборони в разі загострення війни. А також дає можливість колишнім учасникам АТО, які дістали поранення, але не хочуть залишатися осторонь, — зробити свій внесок.
"Вважаю, що це необхідне і вчасно прийняте рішення, зважаючи на чергову хвилю агресії Росії. Повноцінному національному спротиву бути. Озброєна, навчена та готова протидіяти нація дасть ворогу відсіч", — наголосив Стефанчук.
Контекст
Верховна Рада 16 липня ухвалила у другому читанні та в цілому президентський законопроект № 5557 “Про основи національного спротиву”.
Окрім того, нардепи підтримали законопроект № 5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців у зв’язку з ухваленням закону “Про основи національного спротиву”. Чисельність ЗСУ буде збільшено до 261 тисячі осіб.
Президент Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України у липні.
18 січня у Міноборони повідомили, що у складі Сил територіальної оборони ЗСУ (ТрО) пришвидшується формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район), а розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи.