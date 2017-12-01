Закон про вихідний 25 грудня офіційно опублікували
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Закон щодо встановлення офіційного святкового і неробочого дня 25 грудня набуде чинності завтра. Відповідний закон "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" був опублікований у офіційній парламентській газеті "Голос України" від 1 грудня, передає УНН.
Як зазначається, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 2 грудня.
Відповідно до закону, встановлюються офіційні святкові і неробочі дні в Україні 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове.
Крім того, закон передбачає неробочий день 1 травня - День праці.
Закон був прийнятий Верховною Радою України 16 листопада.