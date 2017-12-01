Закон про вихідний 25 грудня офіційно опублікували

Як зазначається, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 2 грудня.

Відповідно до закону, встановлюються офіційні святкові і неробочі дні в Україні 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове.

Крім того, закон передбачає неробочий день 1 травня - День праці.

Закон був прийнятий Верховною Радою України 16 листопада.