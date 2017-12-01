Закон о выходном 25 декабря официально опубликовали
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Закон об установлении официального праздничного и нерабочего дня 25 декабря вступит в силу завтра. Соответствующий закон "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 1 декабря, передает УНН.
Как отмечается, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 2 декабря.
Согласно закону, устанавливаются официальные праздничные и нерабочие дни в Украине 7 января и 25 декабря - Рождество Христово.
Кроме того, закон предусматривает нерабочий день 1 мая - День труда.
Закон был принят Верховной Радой Украины 16 ноября.