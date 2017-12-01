Закон о выходном 25 декабря официально опубликовали

Как отмечается, закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть, 2 декабря.

Согласно закону, устанавливаются официальные праздничные и нерабочие дни в Украине 7 января и 25 декабря - Рождество Христово.

Кроме того, закон предусматривает нерабочий день 1 мая - День труда.

Закон был принят Верховной Радой Украины 16 ноября.