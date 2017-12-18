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Закон про реінтеграцію Донбасу вимагає додаткових консультацій - Геращенко

Закон про реінтеграцію Донбасу вимагає додаткових консультацій - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Законопроект про реінтеграцію Донбасу, прийнятий парламентом в першому читанні ще вимагає консультацій з певних питань. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявила заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

"Я прошу вас звернути увагу на те, що законопроект про реінтергаціі Донбасу вимагає додаткових консультацій з певних питань. Я прошу, щоб ви це враховували, коли ми говоримо про те, коли даний законопроект повинен стояти на порядку денному", - повідомила Геращенко.

Крім того вона запропонувала отримати інформацію від Міністерства фінансів щодо збитків Державного бюджету в 2017 році через блокаду Донбасу, організованої активістами.

"У п'ятницю, коли ми будемо заслуховувати уряд, Мінфін і, з огляду на те, що закінчується бюджетний рік, пропоную надати точну інформацію Верховній Раді України щодо збитків національного бюджету від факту блокади Донбасу. Назвати втрати від того, що по суті "п'ята колона" допомогла вкрасти українську власність, націоналізувавши її Кремлем і С.Курченко і іншим. Це важлива інформація, яка надасть відповіді - скільки недоотримав бюджет і соціальні програми", - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що парламент розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу на наступному пленарному тижні.

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