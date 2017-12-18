Закон о реинтеграции Донбасса требует дополнительных консультаций - Геращенко

“Я прошу вас обратить внимание на то, что законопроект о реинтергации Донбасса требует дополнительных консультаций по определенным вопросам. Я прошу, чтобы вы это учитывали, когда мы говорим о том, когда данный законопроект должен стоять на повестке дня”, - сообщила Геращенко.

Кроме того парламентарий предложила получить информацию от Министерства финансов относительно убытков государственного бюджета в 2017 году из-за блокады Донбасса, организованной активистами.

“В пятницу, когда мы будем заслушивать правительство, Минфин и, учитывая то, что заканчивается бюджетный год, предлагаю предоставить точную информацию Верховной раде Украины относительно убытков национального бюджета от факта блокады Донбасса. Назвать потери от того, что по сути „пятая колона“ помогла украсть украинскую собственность, национализировав ее Кремлю и С. Курченко и остальным. Это важная информация. которая даст ответы сколько не получил бюджет и социальные программы”, - резюмировала Геращенко.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса на следующей пленарной неделе.