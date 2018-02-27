Закон про посилення співпраці з Україною у кібербезпеці внесли до Сенату США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. До Сенату США внесено законопроект про посилення співробітництва між Україною та США у сфері кібербезпеки. Про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook, передає УНН.
Двопартійна група американських сенаторів на чолі з демократом Шерродом Брауном та республіканцем Патриком Туумі представила на розгляд Сенату дзеркальну версію проекту “Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки”, схваленого Палатою представників 7 лютого 2018 року.
Зазначається, що даний документ спрямований на надання допомоги Україні в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки, зокрема, що стосується посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій.
Крім того, проект спрямований на сприяння розширенню участі України у програмах обміну інформацією, пов’язаною з проблематикою кібербезпеки, та міжнародних зусиллях з протидії загрозам у всесвітній Інтернет-мережі.
У законопроекті підтверджується відданість Сполучених Штатів Америки Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО. Співавторами законопроекту виступили сенатор-республіканець Л.Грем та сенатор-демократ Е.Клобучар.
Для набуття чинності документ має бути підтриманий Сенатом і підписаний Президентом США.
Як повідомляв УНН, Україна посилює співпрацю з США у сфері кібербезпеки на фоні заяви Білого дому з приводу причетності Росії до кібератаки NotPetya проти України, а також прогнозів американської розвідки про очікуване посилення російських кібероперацій проти нашої держави.