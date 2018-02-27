Закон об усилении сотрудничества с Украиной в кибербезопасности внесли в Сенат США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook, передает УНН.
Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената зеркальную версию проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", одобренного Палатой представителей 7 февраля 2018 года.
Отмечается, что данный документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий.
Кроме того, проект направлен на содействие расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилиях по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети.
В законопроекте подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО. Соавторами законопроекта выступили сенатор-республиканец Л.Грем и сенатор-демократ Е.Клобучар.
Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан Президентом США.
Как сообщал УНН, Украина усиливает сотрудничество с США в сфере кибербезопасности на фоне заявления Белого дома по поводу причастности России к кибератакам NotPetya против Украины, а также прогнозов американской разведки об ожидаемом усилении российских киберопераций против нашего государства.