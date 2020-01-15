Закон про особливості роботи ТСК офіційно опубліковано
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", який був ухвалений з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського, офіційно опублікований у газеті Верховної Ради "Голос України" від 15 січня, повідомляє УНН.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 16 січня.
Так, зазначений закон визначає повноваження, порядок створення та роботи ТСК парламенту.
Згідно з документом, тимчасова слідча комісія Ради — це колегіальний тимчасовий орган парламенту, що утворюється з числа народних депутатів для парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
Члени слідчої комісії та утворені нею робочі групи здійснюють перевірку фактів та обставин як безпосередньо у місцях їхнього виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів і матеріалів, отримання показань, пояснень. Результати розслідування слідча комісія викладає у письмовому звіті.
Слідча комісія не може утворюватися з питань: здійснення правосуддя судом; встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення; питання, яке є предметом діяльності утвореної Верховною Радою України іншої слідчої комісії.
Водночас, згідно із законом, тимчасова спеціальна комісія ВР — це колегіальний тимчасовий орган парламенту, що створюється з числа народних депутатів для підготовки й попереднього розгляду питань, а також для підготовки та доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, що існують.
Спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбачені Регламентом Ради, та діє відповідно до вимог цього закону, а також Закону “Про комітети Верховної Ради України”.
Також закон “вирішує проблему фінансового та матеріально-технічного забезпечення ТСК, а також встановлює відповідальність за невиконання вимог закону”.
Нагадаємо, 19 грудня 2019 року парламентарі ухвалили законопроект про ТСК з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.