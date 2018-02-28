Закон про нацбезпеку передбачає перехід безпекового сектору на стандарти НАТО – Порошенко

“Хочу привернути вашу увагу, що сьогодні я подав до ВРУ ключовий, стратегічний, фундаментальний закон, проект закону про нацбезпеку України. Хочу наголосити, що він розроблявся багато місяців в тісній координації з нашими партнерами з НАТО, він передбачає перехід нашого безпекового сектору на стандарти НАТО, ключове впровадження демократії, цивільний контролю за армією, за правоохоронними організаціями, спецслужби”, — заявив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 28 лютого президентський законопроект про національну безпеку України зареєстрували у Верховній Раді.