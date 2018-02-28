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Закон про нацбезпеку передбачає перехід безпекового сектору на стандарти НАТО – Порошенко

Закон про нацбезпеку передбачає перехід безпекового сектору на стандарти НАТО – Порошенко

Київ • УНН

 • 7435 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Законопроект "Про національну безпеку України" передбачає перехід українського безпекового сектору на стандарти НАТО. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“Хочу привернути вашу увагу, що сьогодні я подав до ВРУ ключовий, стратегічний, фундаментальний закон, проект закону про нацбезпеку України. Хочу наголосити, що він розроблявся багато місяців в тісній координації з нашими партнерами з НАТО, він передбачає перехід нашого безпекового сектору на стандарти НАТО, ключове впровадження демократії, цивільний контролю за армією, за правоохоронними організаціями, спецслужби”, — заявив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 28 лютого президентський законопроект про національну безпеку України зареєстрували у Верховній Раді.

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