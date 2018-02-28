Закон о нацбезопасности предусматривает переход на стандарты НАТО - Порошенко

"Хочу обратить ваше внимание, что сегодня я подал в ВРУ ключевой, стратегический, фундаментальный закон, проект закона о нацбезопасности Украины. Хочу подчеркнуть, что он разрабатывался много месяцев в тесной координации с нашими партнерами из НАТО, он предусматривает переход нашего сектора безопасности на стандарты НАТО, ключевое внедрение демократии, гражданский контроль за армией, за правоохранительными организациями, спецслужбами", - заявил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 28 февраля президентский законопроект о национальной безопасности Украины зарегистрировали в Верховной Раде.