Закон про фінмоніторинг не відповідає світовим стандартам в частині гарантій адвокатської діяльності - Гвоздій

Він зазначив, що адвокатура повністю підтримує необхідність боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і інші цілі цього закону. Але з іншого боку — дуже незадоволена тим, яким чином прописаний цей закон саме в частині взаємодії з адвокатурою.

“Наш законодавець чомусь вибудував таку систему правових норм, якої, на наш погляд, порушив конституційні гарантії професійної незалежності адвокатури, надавши певні права державним органам, які ніякого відношення до незалежної адвокатури не мають”, - зазначив Валентин Гвоздій.

Зокрема, неприйнятним для адвокатури є те, що Міністерство юстиції визначено контрольним органом стосовно адвокатів в частині фінансового моніторингу. При цьому відповідно до закону про адвокатуру та Конституції — адвокатура є незалежною, в тому числі та в частині дисциплінарних санкцій.

“Але новим законом додаються такі види дисциплінарних відповідальностей, як письмове застереження, такий вид, як анулювання ліцензії, яка дає право на адвокатську діяльність, хоча у нас немає такого терміна, як „ліцензія“ ... також надається право застосовувати штраф до адвоката і передбачається такий вид санкцій, як укладення письмової угоди з регулятором, в якому буде зафіксовано якийсь перелік зобов’язань адвоката ”, - розповів він.

За словами Гвоздія, це є безперечним втручанням в адвокатську діяльність і загрозою незалежності захисників, тому що держава отримає можливість чинити тиск на адвокатів. Але водночас фактично Мін’юст може застосувати ці санкції та закон у цій частині не є робочим, позаяк заклав конфлікт правових норм.

Він нагадав, що восьмий конгрес ООН встановив, що держава зобов’язана забезпечити неприпустимість несправедливого і довільного застосування дисциплінарних санкцій або інших заходів до адвокатів за вчинені ними при виконанні професійних обов’язків дії. А все дисциплінарні санкції проти адвокатів повинні призначатися відповідно до професійних кодексів етики.

Крім того, Комітет міністрів Ради Європи надав рекомендації своїм членам, щодо того, що коли адвокати не діють в рамках професійних кодексів — їх дії повинні оцінювати професійні адвокатські об’єднання.

“Наша позиція, крім того, що вона узгоджується, звичайно, з українським законодавством, також повністю відповідає і міжнародній практиці в цій галузі ”, - резюмував заступник голови НААУ.

Нагадаємо, НААУ ініціює зміни до законодавства про фінмоніторинг в частині гарантій адвокатської діяльності.

Глава Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова впевнена, що в українському законодавстві має бути запроваджений найкращий міжнародний досвід у сфері фінансового моніторингу адвокатської діяльності.