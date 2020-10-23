Закон о финмониторинге не отвечает мировым стандартам в части гарантий адвокатской деятельности - Гвоздий

Он отметил, что адвокатура полностью поддерживает необходимость борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и другие цели этого закона. Но с другой стороны — очень недовольна тем, каким образом прописан этот закон именно в части взаимодействия с адвокатурой.

“Наш законодатель почему-то выстроил такую систему правовых норм, которой, на наш взгляд, нарушил конституционные гарантии профессиональной независимости адвокатуры, предоставив определенные права государственным органам, которые никакого отношения к независимой адвокатуре не имеют”, — отметил Валентин Гвоздий.

В частности, неприемлемым для адвокатуры является то, что Министерство юстиции определено контролирующим органом по отношению к адвокатам в части финансового мониторинга. При этом согласно закону об адвокатуре и Конституции — адвокатура является независимой, в том числе и в части дисциплинарных санкций.

"Но новым закономдобавляютсятакие виды дисциплинарных ответственностей, как письменное предостережение, такой вид, как аннулирование лицензии, которая дает право на адвокатскую деятельность, хотя у нас нет такого термина, как"лицензия"... также предоставляется право применять штраф к адвокату и предполагается такой вид санкций, как заключение письменного соглашения с регулятором, в котором будет зафиксирован некий перечень обязательств адвоката“, — рассказал он.

По словам Гвоздия, это является бесспорным вмешательством в адвокатскую деятельность и угрозой независимости защитников, потому что государство получит возможность оказывать давление на адвокатов. Но в то же время фактически Минюст может применить эти санкции и закон в этой части не является работающим, так как заложил конфликт правовых норм.

Он напомнил, что восьмой конгресс ООН установил, что государство обязано обеспечить недопустимость несправедливого и произвольного применения дисциплинарных санкций или других мер к адвокатам за совершенные ими при исполнении профессиональных обязанностей действия. А все дисциплинарные санкции против адвокатов должны назначаться в соответствии с профессиональными кодексами этики.

Кроме того, Комитет министров Совета Европы предоставил рекомендации своим членам, относительно того, что когда адвокаты не действуют в рамках профессиональных кодексов — их действия должны оценивать профессиональные адвокатские объединения.

“Наша позиция, кроме того, что она согласуется, конечно, с украинским законодательством, также полностью соответствует и международной практике в этой области”, — резюмировал заместитель председателя НААУ.

Напомним, НААУ инициирует изменения в законодательство о финмониторинге в части гарантий адвокатской деятельности.

Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова уверена, что в украинском законодательстве должен быть внедрен лучший международный опыт в сфере финансового мониторинга адвокатской деятельности.