Закон про Держбюджет-2018 опублікували у "Голосі України"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Закон “Про Державний бюджет України на 2018 рік” опублікували на офіційному сайті парламентської газети “Голос України” у суботу, 30 грудня, передає УНН.
Окрім того, сьогодні, 30 грудня 2017 року, також були опубліковані такі закони: “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, “Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості”, “Про внесення зміни до розділу X „Перехідні положення“ Земельного кодексу України”, “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко підписав закон про Державний бюджет України на 2018 рік.