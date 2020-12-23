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Заключний поєдинок року в Суперлізі: “Тернопіль” завдав поразки “Будівельнику”

Київ • УНН

 • 10387 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Поєдинком “Тернопіль” — “Будівельник” завершився календар рік в рамках української Суперліги з баскетболу, повідомляє УНН.

Заключний поєдинок року в Суперлізі: “Тернопіль” завдав поразки “Будівельнику”

Підопічні Дмитра Забірченка заволоділи впевненою перевагою в першій чверті (27:11), і як підсумок перемогли — 104:79.

Статистика гравців:

“Тернопіль”: Югба 21 пункт + 14 підбирань + 4 передачі, Кальніченко 17 очок + 9 підбирань + 2 передачі, Келхон 21 очок + 2 підбирань + 4 передачі, Кольченко 21 очок + 1 підбирань + 1 передача, Сандул 6 очок + 5 підбирань + 3 передачі.

“Будівельник”: Джонсон 13 очок +5 підбирань + 4 передачі, Буртт 8 очок + 3 підбирань + 5 передач, Томас 8 очок + 3 підбирань + 2 передачі, Джонсон Джуніор 6 очок + 2 підбирання + 5 передач, Козлов 16 очок + 1 підбирання.

Зауважимо, здобувши сьому перемогу в сезоні “Тернопіль” піднявся на четверте місце в турнірній таблиці. “Будівельник” — дев’ятий.

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