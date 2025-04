Закликаємо рф поважати міжнародне право: Блінкен про смертний вирок для іноземців в "днр"

Цитата

“Ми глибоко стурбовані повідомленнями про фіктивний “суд” та вироки законним комбатантам, які служать у Збройних силах України. Ми закликаємо росію та її ставлеників поважати міжнародне гуманітарне право, разом із правами та захистом, який надано військовополоненим”, – заявив Блінкен.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

Нагадаємо

Бойовики "днр" "засудили" до смертної кари британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України.

Додамо

Усіх іноземних громадян та осі без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі ЗСУ, прийнято у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" 1992 року.

Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних сил України, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як із військовополоненими у разі попадання до рук ворога.